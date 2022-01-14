В Киеве предложили провести саммит с участием России и США

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в стране заинтересованы в проведении трехстороннего виртуального саммита с участием коллег из России и США, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию", — отметил Ермак на мероприятии в "Атлантическом совете".

При этом он подчеркнул, что американские партнеры уже высказали большой интерес к этой идеи. В связи с этим украинская сторона ожидает ответа от России.

Ранее появилась информация, что североатлантический альянс не собирается принимать Украину в свои ряды в обозримом будущем, так как многие политики выступают против этой идеи. Вместе с тем представители администрации американского президента продолжают заявлять, что не позволят России помешать Украине войти в состав альянса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.