Деэскалации не будет: Запад опускает "железный занавес"

Три тура переговоров о гарантиях безопасности — в Женеве, Брюсселе и Вене — кажется, ничего не добавили и не убавили в накалённых отношениях России и Запада. США и НАТО продолжают существовать в своём параллельном мире, никак не воспринимая любые озабоченности Москвы. Это означает, что дипломатия заходит в тупик, и придётся искать адекватный ответ на концентрацию военных сил альянса у российских границ.

После консультаций в Женеве замглавы МИД Сергей Рябков был вынужден признать, что по ключевым для национальной безопасности России темам — нерасширении НАТО на восток и неразмещении у границ страны ударных средств военного блока — договориться не удалось. Между тем российская сторона дала понять заранее, что предложения Москвы идут в пакете. Если Запад проигнорировал главные требования, то дальнейший диалог со всей очевидностью заходит в тупик.

Не ожидая самого заседания Совета Россия — НАТО, представители Соединённых Штатов сделали ряд заявлений, создающих совсем не конструктивный фон для встречи. Например, постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что вопрос о пересмотре принципа "открытых дверей" члены альянса "точно не собираются обсуждать". Что касается призыва вернуть военную инфраструктуру на позиции 1997 года, она призвала воспринимать НАТО реалистично, в нынешних границах альянса, мол, "не нужно обращать время вспять". Задачу заседания СРН постпред Смит свела к вопросу снижения напряжённости на границе России и Украины, как будто не замечая системные проблемы безопасности в Европе.

На брифинге для представителей печати после заседания не удивила новизной идей и первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она обвинила Россию в разжигании войны на востоке Украины, создании кризиса для всей Европы, отправке 100 тысяч солдат к западной границе и в других смертных грехах. Не видя никакой проблемы в наращивании американского военного присутствия в странах Восточной Европы, в том числе на Украине, Шерман потребовала от России снизить напряжённость и разрядить ситуацию, так как "очень трудно вести конструктивную, продуктивную и успешную дипломатию без деэскалации".

Прозвучала и традиционная мантра о праве Украины (и всех тех, на кого пал жребий НАТО) вступить в альянс и о недопустимости для России вмешиваться в процесс "свободного волеизъявления" стран, в независимости которых нас просят не сомневаться. Но почему-то в самостоятельность Киева в принятии решений и в возможность правящего там режима перечить Вашингтону мало кому верится.

Венди Шерман вполне в духе американского гегемонизма, призвав Москву идти путём дипломатии, тут же набросала мрачную картину репрессий, ожидающих Россию в случае ослушания. Для начала американцы требуют как можно быстрее вернуть российские войска в казармы или, на худой конец, дать полный отчёт о целях и сроках их передвижений (на своей же территории). В случае широко разрекламированного на Западе "военного вторжения на Украину" Россию ожидают финансовые санкции, контроль за экспортом в ключевых отраслях, усиление военного присутствия НАТО на территории союзников и увеличение помощи Украине в области безопасности. Шерман не огласила весь список, но уже понятно, что Запад с такими подходами скоро может отделиться от России "железным занавесом".

В плену схем холодной войны

Как отметил по итогам заседания СРН замглавы МИД Александр Грушко, расширение НАТО не решает никаких проблем в области безопасности: оно не стирает разделительные линии, а лишь переносит их в ту сторону, куда происходит расширение. Например, со вступлением стран Балтии в Североатлантический альянс этот самый спокойный в Европе регион был превращён в арену военного соперничества. Возникающие риски вынуждают нас реагировать с использованием всего арсенала имеющихся законных средств. Но мы предпочли бы выстраивать отношения на другом фундаменте — на принципах неделимости безопасности, закреплённых в документах ОБСЕ, считает дипломат.

Путь к деэскалации лежит через принуждение властей в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений. Для этого страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, отказаться от поставок туда вооружений, отозвать инструкторов, офицеров и солдат. По словам Грушко, из натовского лексикона напрочь исчезло требование к Киеву о выполнении минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности. А всё потому, что НАТО стремится "выставить Россию в качестве стороны конфликта".

К сожалению, во главу угла натовской политики ставится задача сдерживания России, под которую выделяются огромные ресурсы, и это мешает переговорному процессу. Попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Если НАТО будет применять политику сдерживания, устрашения, поиска уязвимостей в оборонной системе России, в каждом случае будут применяться эффективные контрмеры. Мы просто будем вынуждены пойти таким путём, если не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий, считает Грушко. Он призвал партнёров по переговорам исключить опасность попадания в ловушку схем холодной войны и объединить усилия для решения других долгосрочных задач, способствующих мирному развитию в Европе.

Глухоту американцев вылечит гиперзвук

Тем временем группа американских сенаторов, ведомая председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом, представила новый законопроект антироссийского толка под названием "Акт по защите суверенитета Украины". Он предусматривает санкции в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина, запрет операций с первичным и вторичным суверенным долгом страны, ограничения на три крупных российских банка, отключение от SWIFT и чрезвычайную помощь Киеву в размере $500 млн. Сенаторы рассчитывают на разрушительные последствия для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Посол России в Штатах Анатолий Антонов видит в заявлениях США о якобы вторжении в Украину и в бурной законодательной деятельности по превентивному наказанию России признаки психического расстройства. Политики в США сами запускают мифы об агрессивных намерениях Москвы, а впоследствии вынуждены преодолевать собственные фобии. Вместо того, чтобы сыпать угрозами в адрес России, конгрессу США следовало бы добиваться "двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса". Ведь международная безопасность нуждается не в угрозах, а в мудрых и продуманных действиях.

В Москве ожидают письменного ответа Вашингтона на выдвинутые инициативы о гарантиях безопасности. Несложно догадаться, что ключевые российские требования будут отвергнуты. Вдобавок от Москвы могут потребовать пресловутую деэскалацию с обещанием взамен продолжить переговоры по контролю над вооружениями. Всё это будет очень далеко от ожиданий России в сфере формирования справедливой системы безопасности в Европе.

По мнению политолога Якова Кедми, Вашингтон до сих пор не может осознать, что Москва не блефует. США превозносят свои вооружённые силы, ведут себя слишком самоуверенно, зачастую недооценивая своих врагов. Кедми считает, что благодаря гиперзвуковому оружию Россия при успешном раскладе способна нейтрализовать силы НАТО всего за 15 минут. Если Белый дом продолжит игнорировать требования Кремля, Москве стоит задуматься о переходе от бесполезных разговоров к убедительным действиям военного характера.

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