Global News: Канада отправила войска на Украину из-за "российской агрессии"

Канадские власти решили "подсобить" Украине и направили на территорию Незалежной небольшой контингент военных. Чтобы защитить Киев от "российской агрессии", Канада выделила около 200 бойцов спецназа.

Однако миссия военных заключается не только в спасении Незалежной, но и в случае "вторжения" на Украину российской стороны, бойцы должны вывезти из страны представителей канадской дипмиссии.

"Присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию на Украине. По словам источников, перед подразделением также была поставлена ​​задача помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения", — пишет канадское издание Global News со ссылкой на источник в военных кругах.

Как отмечает канадское СМИ, в правительстве и вооружённых силах страны информацию пока не подтвердили, но уточнили, что спецназ Канады на территории Незалежной это "часть более широких усилий" в попытке поддержать Киев.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление канадских властей о том, что гражданам страны рекомендовано не посещать Украину без веских на то причин. Как уточнили в правительстве, на территории Незалежной небезопасно из-за "российской агрессии".

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