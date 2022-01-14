Эксперт оценил слова генсека НАТО о сомнениях в намерениях РФ на Украине

Бывший руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный прокомментировал Pravda.Ru заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не уверен в намерениях России по поводу Украины.

"О последствиях мы уже предупреждали, что если не будет компромисса, если будут проталкивать НАТО в Украину или создавать на ее территории военные базы, мы пойдем на ответные военно-технические и военные меры. Какие это будут меры сейчас сказать трудно, поскольку, насколько я понимаю, у Путина на столе лежат предложения военных в различных вариантах ответа на такие действия. А согласие непродвижения НАТО на восток ожидать не приходится", — заявил Подлесный.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе "нет уверенности" относительно намерений РФ. По его мнению, Москва может готовить вооружённое нападение. Столтенберг подчеркнул, что об этом свидетельствуют российские войска, сосредоточенные у границ Украины.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в намерении "напасть" на Украину. В Кремле заявляли, что российская армия никому не угрожает, а войска перемещаются внутри РФ, что не должно волновать другие государства.

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