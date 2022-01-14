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Автор Юлия Миленина

"Угроза реальна": Столтенберг запутался в намерениях РФ относительно Украины

Мир

Руководство Североатлантического альянса сомневается в российских планах по поводу Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Угроза реальна": Столтенберг запутался в намерениях РФ относительно Украины

В эфире Польского радио политик заявил, что в альянсе "нет уверенности" относительно намерений РФ. По его мнению, Москва может готовить вооружённое нападение. Как подчеркнул Столтенберг, об этом свидетельствуют российские войска, сосредоточенные у границ Украины.

"Видим большую концентрацию сил: десятки тысяч войск РФ, готовых к бою. Всё это ведёт к тому, что угроза реальна", — сказал он.

Генсек Североатлантического альянса также добавил, что Россия "заплатит", если начнёт вторжение на украинские земли.

В Кремле опровергают все сведения о готовящемся нападении РФ на Украину. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия передвигает войска исключительно в рамках своей территории и никому не угрожает.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина йенс столтенберг
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