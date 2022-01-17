Канадские власти рекомендовали не ездить на Украину из-за "российской агрессии"

Канадские власти призвали своих граждан не посещать территорию Украины без особой необходимости. Согласно сообщению, рекомендации они связывают с "российской агрессией" в Незалежной.

Кроме того, власти Канады подчеркнули, что на территории страны действуют военные.

"Избегайте не вызванных необходимостью поездок на Украину из-за продолжающейся российской агрессии и сосредоточения военных сил в (внутри страны — Прим.Ред.) и вокруг страны", — цитирует сообщение канадских властей РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в американской прессе появились публикации, что якобы Россия готова разместить свои системы вооружений в непосредственной близости от их границ, предположительно, США. Однако откуда такие выводы и о каком оружии идёт речь — авторы статьи не рассказали, но напомнили, что как ещё в прошлом году президент России говорил о новой разработке — гиперзвуковой ракете морского базирования с подлётной способностью в рекордные пять минут.

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