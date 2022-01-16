Песков: НАТО вторгается на Украину, Россия не может больше терпеть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о постепенном вторжении НАТО на Украину, которое Россия "не может больше терпеть".

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", — сообщил он в интервью телеканалу CNN.

Президент России Владимир Путин уже говорил, что подобные действия со стороны НАТО это реальная угроза, напомнил Песков, и сейчас альянс максимально приблизился к "красным линиям", которые до этого российский лидер чётко обозначил.

Обострившуюся ситуацию Россия "не может больше терпеть", сказал Песков.

Ранее Путин предупреждал о том, что расширение НАТО за счёт Украины это "красная линия" для российской стороны, за которой последует военный ответ. РФ направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах, а также отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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