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Автор Александр Шторм

Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО

Мир

Кремль жёстко прокомментировал заявления представителей Пентагона об открытых для Грузии и Украины "дверях в НАТО" и планах убедить эти страны "реализовать изменения для вступления в альянс". По словам Пескова, это будет нарушение тех "красных линий", о котором говорил президент РФ.

Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО

"Все три страны граничат с Чёрным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Чёрном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран (против России)", — следует из заявления официальных лиц Пентагона.

Военные также призвали Румынию, Грузию и Украину к "обеспечению соответствия всем требованиям членства в Североатлантическом альянсе". Проще говоря,

  • переход на военную унификацию НАТО,
  • командование со стороны США,
  • борьбу с коррупцией в армии
  • и территориальные споры.

Зачем Украину хотят принять в НАТО

Причина проста — так НАТО якобы "укрепляет суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии". Взамен США и НАТО хотят "всего ничего" — чтобы страны вели себя, как Румыния (ещё не получившая членства в НАТО).

Румыны делают практически всё, что мы бы могли попросить от союзника по НАТО. В частности, тратят 2% ВВП на оборонные нужды и используют 20% от них на модернизацию, полностью слушаются "старших братьев" и готовы по их команде (не солдат армии США же использовать) заниматься боевыми операциями на европейском ТВД (театре военных действий).

"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", — так Кремль прокомментировал заявление Пентагона и слова Зеленского о том, что Украина будет в НАТО.

"Путин будет определять красные линии, ущемляющие интересы России, в каждом конкретном случае", — ранее предупреждал Кремль. До этого Путин в послании-2021 заявил, что "Россия не хочет сжигать мосты, но в отношении неё никто не перейдёт "красную линию". Президент России пообещал жёсткий и быстрый ответ в каждом конкретном случае.

Примут ли Украину в НАТО

Украина на данный момент:

  • не имеет ни дорожной карты для вступления в НАТО,
  • не имеет статуса "главного партнёра вне НАТО" (впрочем Афганистану он не помог),
  • имеет территориальные проблемы с Донбассом и Крымом (точнее, с Крымом не имеет их навсегда),
  • страны ЕС — члены НАТО уже блокировали и будут блокировать вступление Украины и Грузии в альянс.

Хотя при этом Украина уже обращалась к США и Британии с требованием ускорить (дать больше денег) строительство военно-морских баз (как минимум двух) на её территории, а ранее и вовсе разрешила официально привозить "на учения" ядерное оружие (про биолаборатории США в Грузии у границ России даже не вспоминаем).

Как Россия ответит на вступление Украины в НАТО

Каким же мог быть ответ России на пересечение "красных линий" и вступление Украины в НАТО, а значит, установке радаров, флота, ракет в 1000 километрах от центра нашей страны?

Вариантов много.

Pravda.Ru обратилась с таким вопросом к полковнику в отставке, участнику боевых действий в горячих точках, экс-преподавателю одного из командных училищ страны Александру И.

"Самый плохой вариант, бесповоротный, — это превентивная (пока статус члена НАТО ещё не получен) комплексная (экономическая, дипломатическая, информационная и, главное, войсковая) операция", — считает эксперт.

"Когда действительно закрываются границы, переводы, собирается Совбез ООН, выступают дипломаты, идёт информирование стран-членов ООН, а параллельно войска занимают стратегические объекты в стране-угрозе. Как говорили диванные вояки, "ракеты летят на Банковскую". Впрочем Верховный главнокомандующий уже говорил, что ракеты в случае предельной угрозы нацбезопасности (развертывания ракет против РФ и любого пуска в нашу сторону) пойдут не только по военным объектам, но и по центрам принятия решений, а они не на Украине и не только в ЕС", — говорит военный.

"Мне кажется, честно говоря, что сменить режим (давайте говорить честно) на Украине на пророссийский проще, чем оккупировать её (то же НАТО считает, что Россия это сделает за три-семь дней) и содержать войска, утихомиривать всяких партизан и радикалов", — добавляет он

А если не воевать, что Россия сможет сделать с Украиной за вступление в НАТО?

Есть несколько ассиметричных вариантов. Среди них, как считает профессиональный военный:

  1. развертывание (по согласованию с Минском) полноценной армии РФ у границ с Европой;
  2. создание военного союза — аналога НАТО — с Китаем, полная и официальная взаимная поддержка по спорным (с США) вопросам;
  3. возможно, на грани нового Карибского кризиса, хотя это уже будет "ответкой" на войска НАТО у границ РФ — развёртывание военных баз с ракетным оружием на Кубе, в Венесуэле;
  4. гибридный ответ — снятие со стороны РФ ограничений, наложенных "мировым сообществом" на страны-противники США, их экономическая, политическая поддержка.

"Я ещё раз напомнил бы, что официальные лица Киева уже просили и ещё будут просить НАТО силой вернуть ему и Донбасс, и Крым. Помните, "пусть придёт флот США, армия НАТО, вернут нам Севастополь, Симферополь, Ялту"? То есть Украина хочет вступить в войну чужими руками. Одновременно с этим ВСУ проводят штабные игры и учения, где выставляют граждан своей страны на своей территории живым щитом. Не уверен, что США и Британия, Германия и Франция готовы играть в такие игры на "домашнем" ТВД России, терять своих граждан и погибать за амбиции Украины", — констатирует эксперт.

Отметим, что ранее подобные варианты "русской ответки" на вступление Украины и Грузии в НАТО (если их примут, как Грецию и Турцию, несмотря на территориальный конфликт) озвучивали российские военные (от полковника Баранца до источников в Генштабе) и эксперты СМИ.

Остаётся надеяться, что "Шерхан с подлизами" всё-таки не решится поставить мир на грань "ввязываться в третью мировую — и ладно бы за нефть, но за сало и горилку". А то, как известно, спящего медведя долго будить, но потом от него придётся очень быстро убегать. Если, конечно, успеешь…

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Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина владимир зеленский послание президента федеральному собранию
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