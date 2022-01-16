Посол Украины требует оружие у Германии и угрожает последствиями

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сетует на то, что ФРГ отказывается предоставлять оружие украинской стороне.

Об этом он рассказал в интервью DPA, сделав акцент на том, что Украина находится сейчас в трудном положении, и ей требуется поддержка других стран.

"Люди на Украине разочарованы. Сейчас настаёт момент истины, который покажет, кто является настоящим другом", — высказался Мельник.

Он также заявил, что отказ в продаже оружия будет иметь серьёзные последствия, которые незамедлительно отразятся на взаимоотношениях между странами. Однако власти Германии уверены, что поставки оружия не разрешат обострившуюся ситуацию на Украине.

Ранее в минобороны Литвы заявили, что Украина — это жертва, которой необходимо защищать себя всеми возможными средствами. Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что республика готова передать украинской стороне летальное оружие.

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