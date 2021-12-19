Минобороны Литвы готово передать Украине летальное оружие

В министерстве обороны Литвы заявили, что Украина — это жертва, которой необходимо защищать себя всеми возможными средствами. Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что республика готова передать украинской стороне летальное оружие.

"Необходимо во что бы то ни стало поддержать Украину, Литва готова это сделать, включая передачу Украине летального оружия", — передаёт LRT его слова.

Однако литовский политик не стал уточнять, какое именно это будет оружие. Он сказал, что это вопрос многостороннего соглашения нескольких стран.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая приехала с визитом к войскам своей страны в Руклу.

На фоне постоянных обвинений России в обострении ситуации на границе Украины президент РФ Владимир Путин ответил на провокационный вопрос о вероятности "вторжения". Лидер пояснил, что Россия ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

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