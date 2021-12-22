Минобороны Латвии: республика готова доставлять оружие на Украину

Глава минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что республика готова обеспечить доставку оружия на Украину, если Россия обострит ситуацию на границе ещё сильнее.

В последнее время РФ постоянно обвиняют в эскалации на украинской границе. Представители власти с российской стороны уже не раз отвечали, что никакой подготовки к вторжению не ведётся.

Пабрикс сообщил, что Латвия может предоставить Украине как невоенную, так военную помощь.

"Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее в минобороны Литвы заявили, что Украина — это жертва, которой необходимо защищать себя всеми возможными средствами. Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что республика готова передать украинской стороне летальное оружие.

"Необходимо во что бы то ни стало поддержать Украину, Литва готова это сделать, включая передачу Украине летального оружия", — сказал он.

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