Песков: ситуация на границе с Украиной слишком напряжённая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обстановку на границе с Украиной слишком напряжённой.

По его словам, именно из-за конфликтной ситуации вокруг Украины Россия требует, чтобы США и НАТО предоставили "очень конкретный ответ" на предложения по гарантиям безопасности.

"У нас слишком высокая напряжённость на границе. Слишком много напряжённости в этой части Европы. Это чрезвычайно опасно для нашего континента", — отметил Песков в интервью CNN, видеофрагменты которого появились в Twitter-аккаунте издания Hill.

Пресс-секретарь президента подчеркнул: в ходе переговоров американские дипломаты не предоставили доказательств того, что РФ действительно планирует эскалацию вокруг Украины. Он добавил, что сегодня приходится жить "в мире фейковых обвинений и фейковых новостей".

В западных СМИ регулярно появляются материалы, в которых сообщается о "планах России по нападению на Украину". В Кремле уже неоднократно сообщали, что РФ передвигает войска в рамках своей территории и никому не угрожает.

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