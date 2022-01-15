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Автор Екатерина Широкова

В Тунисе казнят 9 человек за убийство солдата

Мир

За убийство сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году, государственный суд приговорил девять человек к смертной казни. Ещё 15 участников расправы получили тюремные сроки.

В Тунисе казнят 9 человек за убийство солдата

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года. Группа боевиков ворвалась в дом к сержанту и расправилась с ним на глазах его семьи.

"Уголовная палата по связанным с терроризмом преступлениям в суде первой инстанции Туниса в пятницу приговорила к смертной казни девять обвиняемых по делу об убийстве старшего сержанта национальной армии Саида аль-Газлани", — передаёт местное агенство TAP.

Когда приговор вступит в законную силу и его приведут в исполнение, тунисские СМИ не уточняют.

Ранее Pravda. Ru писала о дискуссии между российскими властями о возможном возвращении смертной казни в РФ. Например, по мнению депутата Госдумы РФ от крымского региона Михаила Шеремета, правительству стоит рассмотреть вопрос о возвращении высшей меры наказания. А вот уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев не согласился с такой позицией и заявил, что у России есть "обязательства по мораторию и страна должна их исполнять".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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