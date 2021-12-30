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Автор Владимир Васютченко

Позицию РФ по мораторию на смертную казнь озвучили в МИД

Политика

РФ соблюдает обязательства по мораторию на смертную казнь, принятые при вступлении в Совет Европы, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Позицию РФ по мораторию на смертную казнь озвучили в МИД

"У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введён мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается", — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Лукьянцев назвал позицию РФ по мораторию определённой "совершенно чётко". Дипломат заявил, что не видит поводов для её пересмотра.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл" допустил возможность отмены моратория на смертную казнь в РФ в будущем.

"Решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — написал он.

Напомним, РФ ввела мораторий на смертную казнь в апреле 1997 года. Последнего приговорённого к этой мере наказания казнили в сентябре 1996 года.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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