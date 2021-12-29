В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

По мнению депутата Госдумы РФ от крымского региона Михаила Шеремета, правительству стоит рассмотреть вопрос о возвращении смертной казни. Он уверен, это решение было бы "целесообразным".

До этого председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин выразил мнение, что в России с течением времени может быть возвращена смертная казнь как высшая мера наказания. Свои доводы Зорькин описал в книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", которая доступна на официальном сайте КС РФ.

"Запоздали мы с эти вопросом. Снятие моратория на смертную казнь — это необходимая и обоснованная мера. Это решение давно надо было принимать. Многих преступников, к сожалению, невозможно уже исправить никакими существующими ныне наказаниями. Смертная казнь стала бы своего рода прививкой от педофилов и маньяков, которые наносят огромный ущерб безопасности и морали нашего общества", — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости.



Политик отметил, что относительно возможности возвращения смертной казни в РФ сегодня ведётся масса дискуссий. Политик призвал российские власти сформировать собственную точку зрения по этому вопросу, без оглядки на Запад.

"Нам не нужно следовать западным стереотипам и навязываемым догмам поведения. Считаю целесообразным вынести вопрос возвращения смертной казни на общественное обсуждение", — сообщил Шеремет.

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