В Лондоне опровергли причастность британских субмарин к гибели "Курска"

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что у ведомства нет никаких записей о том, что британская атомная подлодка могла находиться вблизи места, где затонула российская субмарина "Курск".

Ранее адмирал Вячеслав Попов, который в 2000 году командовал Северным флотом, заявил, что подлодка "Курск" затонула из-за субмарины НАТО, которая, по его данным, могла следовать за российскими моряками.

"Что касается вашего запроса с просьбой подтвердить, что "какая-то атомная субмарина Королевского флота Великобритании находилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года", то я могу подтвердить, что у министерства обороны нет записей, удовлетворяющих эту часть вашего запроса", — говорится в ответе на официальное обращение к британским властям агентством РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о версии, которую журналисты медиахолдинга выдвинули ещё 20 лет назад. Председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин, комментируя заявление экс-командующего Северным флотом РФ Вячеслава Попова подчеркнул, что спустя несколько дней после катастрофы, СМИ сделало вывод, что "наша подлодка затонула у берегов Норвегии в результате столкновения с "Мемфисом", который за ней следил".

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