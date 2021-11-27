В Польше объяснили, почему "Курск" не могла подтопить субмарина

В Польше проанализировали версию о гибели подлодки "Курск" из-за американской субмарины и пришли к интересному выводу.

Польское издание Defence24 пишет, что российская подводная лодка "Курск", потерпевшая крушение в 2000 году, не могла быть уничтожена американскими субмаринами, так как была гораздо больше их.

В материале говорится, что в момент крушения "Курска" (водоизмещением 23900 тонн) в регионе находились лишь подводные лодки США Memphis (6900 тонн) и Toledo, а также субмарина Британии Splendid (4900 тонн). Авторы статьи обращают внимание на то, что по размеру и водоизмещению западные субмарины при столкновении с "Курском" могли лишь сами существенно пострадать.

Таким образом Defence24 отреагировала на версию бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, который предположил, что атомная подводная лодка "Курск" была затоплена по вине с субмарины НАТО.

Трагедия на подводной лодке "Курск" "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официальная версия гибели подлодки гласит, что затопление судна произошло из-за взрыва торпеды на борту. Все 118 членов экипажа погибли.

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