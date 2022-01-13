США ввели санкции против российской фирмы из-за ракет Северной Кореи

Министерство финансов США ввело санкции против шести северокорейцев, а также одного гражданина России и российской компании, обвинив их в "распространении оружия массового уничтожения".

Список, представленный на сайте американского Минфина, назван частью "продолжающихся усилий по противодействию программам КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет”.

"Санкции направлены против продолжающегося использования Северной Кореей зарубежных представителей для незаконной закупки товаров для оружия”, — заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Кто в списке

Гражданин КНДР, проживающий во Владивостоке, Чхве Мен Хон обвиняется в предоставлении российского "телекоммуникационного оборудования” Второй Академии естественных наук (SANS), санкционированной США в 2010 году.

Работающий в Москве О Ен Хо попал под санкции вместе с гражданином России Романом Аларомом и московской компанией ООО "Парсек” за предполагаемую "деятельность или сделки, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки КНДР".

С чего вдруг

Министерство финансов США заявило, новый список составлен в результате наблюдения за шестью запусками баллистических ракет Северной Кореей с сентября 2021 года, каждый из которых нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Последний запуск, напомним, состоялся во вторник — Пхеньян заявил, что успешно запустил гиперзвуковую ракету.

В соответствии с санкциями любое имущество, принадлежащее указанным лицам в США, подлежит аресту. Казначейство отметило, что любой человек в мире, который совершает определенные операции с указанными физическими или юридическими лицами, также может быть подвергнут санкциям США.

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