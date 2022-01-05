Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря, сообщила сегодня береговая охрана Японии.

В ведомстве уточнили, что это может быть баллистическая ракета, однако не представили никаких подробностей. Однако, все суда в этом районе были предупреждены об опасности попадания обломков снаряда.

В свою очередь Объединенный штаб Южной Кореи подтвердил запуск в заявлении, направленном местным СМИ, передает агентство Yonhap.

Это первый запуск такого рода с тех пор, как в октябре прошлого года Пхеньян успешно выпустил новую баллистическую ракету с подводной лодки.