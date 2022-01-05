Северная Корея запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря, сообщила сегодня береговая охрана Японии.
В ведомстве уточнили, что это может быть баллистическая ракета, однако не представили никаких подробностей. Однако, все суда в этом районе были предупреждены об опасности попадания обломков снаряда.
В свою очередь Объединенный штаб Южной Кореи подтвердил запуск в заявлении, направленном местным СМИ, передает агентство Yonhap.
Это первый запуск такого рода с тех пор, как в октябре прошлого года Пхеньян успешно выпустил новую баллистическую ракету с подводной лодки.
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