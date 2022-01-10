Правительства Японии и Южной Кореи сообщили, что Северная Корея опять — второй раз за неделю — запустила "какой-то снаряд, похожий на баллистическую ракету" в Японское море, предупредив суда в этом районе, чтобы они держались подальше и сообщали о любом замеченном ударе.
Военные Южной Кореи заявили, что "неопознанный снаряд” был запущен с севера во вторник утром по местному времени.
Японская береговая охрана говорит о "возможной” баллистической ракете.
Если это подтвердится, это будет второе ракетное испытание, проведённое Пхеньяном за последние шесть дней. Напомним, первое было в прошлую среду, тогда правительство страны пояснило, что испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "прошёл успешно — ракета поразила намеченную цель".
В своем новогоднем послании президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал добиваться мирного урегулирования с северным соседом до истечения срока своих полномочий в мае.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
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