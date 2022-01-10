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Автор Ольга Лебедева

Северная Корея зачастила с испытаниями гиперзвукового оружия

Мир

Правительства Японии и Южной Кореи сообщили, что Северная Корея опять — второй раз за неделю — запустила "какой-то снаряд, похожий на баллистическую ракету" в Японское море, предупредив суда в этом районе, чтобы они держались подальше и сообщали о любом замеченном ударе.

Северная Корея зачастила с испытаниями гиперзвукового оружия

Военные Южной Кореи заявили, что "неопознанный снаряд” был запущен с севера во вторник утром по местному времени.

Японская береговая охрана говорит о "возможной” баллистической ракете.

Если это подтвердится, это будет второе ракетное испытание, проведённое Пхеньяном за последние шесть дней. Напомним, первое было в прошлую среду, тогда правительство страны пояснило, что испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "прошёл успешно — ракета поразила намеченную цель".

  • Испытания активизировались после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын принял новогоднюю резолюцию по укреплению военного потенциала страны.

В своем новогоднем послании президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал добиваться мирного урегулирования с северным соседом до истечения срока своих полномочий в мае.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Северная Корея технически все еще находится в состоянии войны с Югом и США, поскольку перемирие 1953 года просто заморозило войну, разделившую Корейский полуостров.
  • Переговоры о денуклеаризации КНДР начались при президенте США Дональде Трампе, но зашли в тупик после того, как Вашингтон отклонил просьбу Пхеньяна об ослаблении санкций.
  • Хотя администрация президента США Джо Байдена неоднократно заявляла, что готова к переговорам между США и Северной Кореей "в любом месте, в любое время” и "без предварительных условий”, дело с мёртвой точки так и не сдвинулось.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы пхеньян южная корея северная корея
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