Северная Корея зачастила с испытаниями гиперзвукового оружия

Правительства Японии и Южной Кореи сообщили, что Северная Корея опять — второй раз за неделю — запустила "какой-то снаряд, похожий на баллистическую ракету" в Японское море, предупредив суда в этом районе, чтобы они держались подальше и сообщали о любом замеченном ударе.

Военные Южной Кореи заявили, что "неопознанный снаряд” был запущен с севера во вторник утром по местному времени.

Японская береговая охрана говорит о "возможной” баллистической ракете.

Если это подтвердится, это будет второе ракетное испытание, проведённое Пхеньяном за последние шесть дней. Напомним, первое было в прошлую среду, тогда правительство страны пояснило, что испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "прошёл успешно — ракета поразила намеченную цель".

Испытания активизировались после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын принял новогоднюю резолюцию по укреплению военного потенциала страны.

В своем новогоднем послании президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал добиваться мирного урегулирования с северным соседом до истечения срока своих полномочий в мае.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Северная Корея технически все еще находится в состоянии войны с Югом и США, поскольку перемирие 1953 года просто заморозило войну, разделившую Корейский полуостров.

Переговоры о денуклеаризации КНДР начались при президенте США Дональде Трампе , но зашли в тупик после того, как Вашингтон отклонил просьбу Пхеньяна об ослаблении санкций.

, но зашли в тупик после того, как Вашингтон отклонил просьбу Пхеньяна об ослаблении санкций. Хотя администрация президента США Джо Байдена неоднократно заявляла, что готова к переговорам между США и Северной Кореей "в любом месте, в любое время” и "без предварительных условий”, дело с мёртвой точки так и не сдвинулось.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.