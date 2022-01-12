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Автор Елена Федорова

Замглавы МИД РФ Грушко: для НАТО Россия главный противник и угроза

Мир

НАТО воспринимает Россию как основного противника, однако мы не можем допустить ущемления наших интересов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам прошедших переговоров по гарантиям безопасности.

Замглавы МИД РФ Грушко: для НАТО Россия главный противник и угроза

В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Грушко вместе с заместителем министра обороны Александром Фоминым стали представителями РФ на переговорах.

"НАТО просто отказалась от взаимодействия, заявила о том, что она переходит к сдерживанию России. Россия — их главный противник и главная угроза, с чем мы согласиться не можем и будем принимать все меры — политические, военно-технические, для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов оборонных и безопасности России", — передаёт РИА Новости слова Грушко.

В четверг, 13 января, запланировано провести консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Девятого и десятого января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности.

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