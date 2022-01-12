Замглавы МИД РФ Грушко: для НАТО Россия главный противник и угроза

НАТО воспринимает Россию как основного противника, однако мы не можем допустить ущемления наших интересов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам прошедших переговоров по гарантиям безопасности.

В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Грушко вместе с заместителем министра обороны Александром Фоминым стали представителями РФ на переговорах.

"НАТО просто отказалась от взаимодействия, заявила о том, что она переходит к сдерживанию России. Россия — их главный противник и главная угроза, с чем мы согласиться не можем и будем принимать все меры — политические, военно-технические, для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов оборонных и безопасности России", — передаёт РИА Новости слова Грушко.

В четверг, 13 января, запланировано провести консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Девятого и десятого января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности.

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