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Автор Елена Федорова

Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе завершилось

Мир

Россия и НАТО провели переговоры по гарантиям безопасности, заседание, которое проходило в Брюсселе, завершилось.

Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе завершилось

Отмечается, что переговоры по времени заняли больше четырёх часов. Российскими представителями выступили заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО — генеральный секретарь Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса.

В четверг, 13 января, запланировано провести консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Девятого и десятого января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что стороны пока ни к чему не пришли, поэтому о встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена говорить рано.

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