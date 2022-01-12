Зачем Западу сообщения о российской агрессии, рассказал аналитик Рэнкас

Запад охотно предоставляет Украине финансовую помощь для подготовки к якобы вторжению России, потому что позже эти деньги возвращаются обратно как оплата за военные заказы. Такое мнение высказал польский аналитик Конрад Рэнкас в беседе с изданием "Украина.ру".

По убеждению эксперта, одним из доказательств того, что никакого вторжения на Украину Россия не планирует, является то, что об этом всем известно и все это обсуждают. Рэнкас уверен, что если бы у России действительно были такие планы, она бы их давно осуществила.

"При желании после утренней переклички в Ростове российские солдаты съедят ланч в Харькове, пообедают в Киеве и еще успеют попить чай во львовских кафе", — объяснил специалист.

Рэнкас добавил, что и сами западные СМИ уже понимают и признают, что их заявления о российском вторжении не имеют под собой никаких доказательств.

Однако эта антироссийская риторика принесла Украине ощутимые плоды, по мнению польского аналитика, ведь военный бюджет Украины увеличился до более чем 10 миллиардов евро.

"Деньги, которые Запад "одалживает" Киеву, возвращаются обратно в виде оплаты военных заказов, бизнес процветает, а ВПК с услужливыми СМИ подсчитывают прибыли", — подытожил Рэнкас.

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