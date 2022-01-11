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Автор Игорь Рябов

NYT: Россия стягивает военные вертолёты к границе с Украиной

Мир

Россия разместила на границе с Украиной военные вертолёты, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников США.

NYT: Россия стягивает военные вертолёты к границе с Украиной

По данным издания, Россия продолжает увеличивать военный контингент на границе с Украиной. При этом американская разведка не верит словам президента РФ Владимира Путина об отсутствии планов вторжения на Украину.

В Вашингтоне считают, что Россия может напасть на Украину до марта, поскольку в этом месяце будет таять снег, что затруднит продвижение боевых машин. Также американские чиновники располагают неподтверждённой информацией, что Россия стягивает к границам Украины ядерное оружие, пишет The New York Times.

На фоне слухов о планах нападения РФ на Украину Вашингтон пообещал Москве "суровые последствия", если российская армия вторгнется в соседнюю страну.

Ранее политический аналитик Сергей Лозовский заявил, что Запад пытается нанести максимальный ущерб Украине, поскольку она находится под влиянием России. При этом он исключил вступление Украины в ЕС и Североатлантический альянс даже в долгосрочной перспективе.

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