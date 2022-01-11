Долгосрочная лоббистская кампания Киева по вступлению в НАТО обречена на провал, поскольку США уже приняли решение заблокировать ее членство, заявил нардеп Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Нестор Шуфрич.
В эфире украинского ТК “Наш” он рассказал, что у него "была возможность пообщаться с непосредственным руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к властям другого государства, которое является членом G7", и они «недвусмысленно заявили – все три страны являются странами НАТО – что американцы и русские обо всем договорились, и Украина никогда не будет членом НАТО, никогда вообще”.
По словам Шуфрича, президент Украины Владимир Зеленский понимает сам, что Киев не будет вступать в НАТО во время его пребывания в должности.
Напомним, на этой неделе в Женеве проходят переговоры России и США, сегодня состоится саммит Россия-НАТО. Позиция Москвы на этих встречах однозначна:
“абсолютно необходимо сделать так, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО”.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Когда у Леонида Куравлёва возникли серьёзные проблемы со здоровьем, выяснилось, что 85-летний актёр доживал свой век в доме престарелых. Почему народного артиста РСФСР поместили в "казённое учреждение"?