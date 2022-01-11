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Автор Ольга Лебедева

Нестор Шуфрич: Россия и США уже договорились о членстве Украины в НАТО

Мир

Долгосрочная лоббистская кампания Киева по вступлению в НАТО обречена на провал, поскольку США уже приняли решение заблокировать ее членство, заявил нардеп Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Нестор Шуфрич.

Нестор Шуфрич: Россия и США уже договорились о членстве Украины в НАТО

В эфире украинского ТК “Наш” он рассказал, что у него "была возможность пообщаться с непосредственным руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к властям другого государства, которое является членом G7", и они «недвусмысленно заявили – все три страны являются странами НАТО – что американцы и русские обо всем договорились, и Украина никогда не будет членом НАТО, никогда вообще”.

По словам Шуфрича, президент Украины Владимир Зеленский понимает сам, что Киев не будет вступать в НАТО во время его пребывания в должности.

Напомним, на этой неделе в Женеве проходят переговоры России и США, сегодня состоится саммит Россия-НАТО. Позиция Москвы на этих встречах однозначна:

абсолютно необходимо сделать так, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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