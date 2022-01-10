После переговоров в Швейцарии США и Россия не приблизились к разрешению стратегического тупика: Вашингтон не отказывается от каких-либо ограничений на расширение НАТО, а Москва настаивает на том, что блок "никогда” не должен включать Украину и Грузию.
Встреча в Женеве между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Венди Шерман продолжалась в понедельник более семи часов. Её главной темой было предложение, которое Москва направила в США в прошлом месяце и обнародовала 17 декабря, настаивая на ограничении дальнейшего расширения НАТО и развертывания наступательных вооружений на российских границах.
"Для нас абсолютно необходимо сделать так, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО.То же самое относится и к бывшей советской республике Грузия. Не подлежащее обсуждению требование Москвы состоит в том, чтобы НАТО изменило свою платформу 2008 года, которая открыла двери для членства двух стран".
"США открыты для обсуждения размещения своих ракет в Европе, а также размера и масштабов военных учений НАТО на континенте, но любые ограничения на расширение НАТО являются не стартовыми, — сказала Шерман журналистам на отдельной пресс-конференции. — Вашингтон никому не позволит захлопнуть дверь членства в НАТО перед кем бы то ни было”.
Говоря об Украине, которая, как утверждают США, находится под угрозой российского "вторжения”. Шерман заявила, что Россия должна отвести войска, якобы сконцентрированные на границе с Украиной в рамках "деэскалации”, и перечислила финансовые и другие санкции, которые США готовы наложить на Москву в случае "вторжения".
Рябков рассказал журналистам, что "терпеливо объяснил своей коллеге", что планов "вторжения” на Украину нет и никогда не было:
"Россия тренирует свои войска на своей собственной суверенной территории, и нет никаких оснований называть это эскалацией, — подчеркнул он. — Что касается санкций, то Запад утратил искусство заключения сделок и свёлся к угрозам санкций и ультиматумам. Россия же, со своей стороны, просто выложила карты на стол и готова обсуждать вещи открыто".
По словам Рябкова, американцы пришли подготовленными выслушать российские предложения, но не смогли понять серьезность ситуации и ключевые вопросы, которые необходимо решить:
"Без юридически обязательных гарантий НАТО ничто другое не имеет значения, — объяснил он. — Что касается Украины, то Киев должен соблюдать условия Минского соглашения и одобренной им резолюции ООН, а также гарантировать гражданские права русскоязычным гражданам в спорных восточных регионах".
Несмотря на то, что договориться в ходе первого дня встреч не удалось, всё еще есть шанс, что обе стороны смогут прийти к соглашению:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.