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Автор Ольга Лебедева

Первый день переговоров Россия-США: основные выводы

Политика

После переговоров в Швейцарии США и Россия не приблизились к разрешению стратегического тупика: Вашингтон не отказывается от каких-либо ограничений на расширение НАТО, а Москва настаивает на том, что блок "никогда” не должен включать Украину и Грузию.

Первый день переговоров Россия-США: основные выводы

Встреча в Женеве между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Венди Шерман продолжалась в понедельник более семи часов. Её главной темой было предложение, которое Москва направила в США в прошлом месяце и обнародовала 17 декабря, настаивая на ограничении дальнейшего расширения НАТО и развертывания наступательных вооружений на российских границах.

Сергей Рябков:

"Для нас абсолютно необходимо сделать так, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО.То же самое относится и к бывшей советской республике Грузия. Не подлежащее обсуждению требование Москвы состоит в том, чтобы НАТО изменило свою платформу 2008 года, которая открыла двери для членства двух стран".

Венди Шерман

"США открыты для обсуждения размещения своих ракет в Европе, а также размера и масштабов военных учений НАТО на континенте, но любые ограничения на расширение НАТО являются не стартовыми, — сказала Шерман журналистам на отдельной пресс-конференции. — Вашингтон никому не позволит захлопнуть дверь членства в НАТО перед кем бы то ни было”.

Про Украину

Говоря об Украине, которая, как утверждают США, находится под угрозой российского "вторжения”. Шерман заявила, что Россия должна отвести войска, якобы сконцентрированные на границе с Украиной в рамках "деэскалации”, и перечислила финансовые и другие санкции, которые США готовы наложить на Москву в случае "вторжения".

Рябков рассказал журналистам, что "терпеливо объяснил своей коллеге", что планов "вторжения” на Украину нет и никогда не было:

"Россия тренирует свои войска на своей собственной суверенной территории, и нет никаких оснований называть это эскалацией, — подчеркнул он. — Что касается санкций, то Запад утратил искусство заключения сделок и свёлся к угрозам санкций и ультиматумам. Россия же, со своей стороны, просто выложила карты на стол и готова обсуждать вещи открыто".

Резюме

По словам Рябкова, американцы пришли подготовленными выслушать российские предложения, но не смогли понять серьезность ситуации и ключевые вопросы, которые необходимо решить:

"Без юридически обязательных гарантий НАТО ничто другое не имеет значения, — объяснил он. — Что касается Украины, то Киев должен соблюдать условия Минского соглашения и одобренной им резолюции ООН, а также гарантировать гражданские права русскоязычным гражданам в спорных восточных регионах".

Несмотря на то, что договориться в ходе первого дня встреч не удалось, всё еще есть шанс, что обе стороны смогут прийти к соглашению:

  • Рябков и Шерман снова встретятся в среду в расширенном формате с участием представителей НАТО, а потом ещё раз — в четверг, 13 января, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 13 января.

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Рябков и Гатилов: брифинг по итогам стратегических переговоров России и США. Прямая трансляция
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша женева россия переговоры сергей рябков
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