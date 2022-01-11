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Автор Ольга Лебедева

Карасёв: у Европы новый жандарм - Россия, и США на конфликт с ним не пойдут

Мир

Вашингтон гораздо больше заинтересован в установлении нормальных отношений с Москвой, чем в удовлетворении ожиданий Украины. Более того, Штаты уже не в состоянии сопротивляться России, которая становится "жандармом Евразии".

Карасёв: у Европы новый жандарм - Россия, и США на конфликт с ним не пойдут

Так считает украинский политолог Вадим Карасёв. В интервью изданию "Politeka" он пояснил, что "для всех уже очевидно, что однополярный американский мир закончился".

"США вынуждены идти и договариваться с Россией. А это значит одно: Байден и его команда серьёзно относятся к планам Путина", — сказал Карасёв.

По его словам, Россия и ОДКБ по факту стали "региональным полицейским или, если хотите, жандармом Евразии" поскольку Америка больше не может "эту функцию осуществлять".

"Это стало понятно всему миру, когда американцы ушли из Афганистана. Теперь вот казахское руководство вынуждено обращаться к России, потому что само справиться не смогло, а больше просить — некого".

Что же касается интересов его собственной страны — Украины — то и здесь Карасёв посоветовал "иллюзий не питать", поскольку при новой "расстановке сил" Незалежная "не входит в сферу интересов США":

"Вашингтон не будет конфликтовать из-за нас с Москвой. И, выбирая между нормальными отношениями с Россией и интересами Украины, выберет первое. И если кто-то в Киеве думает иначе, то он очень наивен".

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Россию "назначили" мировым жандармом
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина
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Карасёв: у Европы новый жандарм - Россия, и США на конфликт с ним не пойдут
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