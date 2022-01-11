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Автор Ольга Лебедева

Мельник - Берлину: прекратите облизывать Путина и дайте Киеву оружие!

Мир

Пока Россия и США пытаются в Женеве договориться по вопросам политики безопасности в Европе, посол Киева в Берлине Андрей Мельник призвал власти Берлина

Мельник - Берлину: прекратите облизывать Путина и дайте Киеву оружие!

"отказаться от существующей — морально абсолютно предосудительной — блокады и срочно обеспечить Украину необходимой оборонительной техникой".

Об этом сегодня рассказал таблоид der Tagesspiegel.

По данным издания, украинский дипломат обосновал свое требование тем, что Германия несет "ту же историческую ответственность за Украину, что и за Израиль".

По его словам, экспорт немецких вооружений на Украину является "средством предотвращения предстоящего российского нападения", о котором на Западе говорят с ноября 2021 года.

"Киев ожидает массированной военной поддержки Германии, чтобы поднять цену предстоящего нападения Путина и предотвратить его. Это надосделать срочно, потому что президент России готов пойти на новое вторжение, чтобы разрушить украинскую государственность".

Посол предупредил Берлин о том, что он "недооценивает опасность войны".

Мельник также повторил известные требования своей страны к Берлину выступать за скорейшее вступление Украины в НАТО и ЕС,

"… потому что только если Украина станет неотъемлемой частью Североатлантического пакта, Путин навсегда потеряет соблазн напасть на нас".

Не забыл по СП-2

Ну и, как это часто бывает, начав требовать преференций, украинский дипломат не смог остановится и добавил "до кучи" настоятельную просьбу ввести новые санкции и остановить проект газопровода "Северный поток-2":

"Чтобы предотвратить новое вторжение России, нашим партнерам в Европе и США пришлось бы принять очень жесткие превентивные карательные меры против Москвы до того, как Путин расширит свое военное вмешательство, а не только после этого, когда будет слишком поздно. Окончательный вариант для трубопровода "Северный поток-2" должен быть включен в этот каталог".

"Не о чем с ним - Путиным - разговаривать!"

Переговоры между Западом и Россией, начавшиеся на этой неделе, Мельник "приговорил":

"Было бы наивно полагать, что переговоры наших западных союзников с Россией приведут к прорыву".

Для Украины, по его словам, прорыв может заключаться только в том, чтобы

"вынудить Путина прекратить оккупацию Донбасса и Крыма, которая продолжалась почти восемь лет, и заплатить за военные ремонтные работы для восстановления".

Завершая пламенный спич, Мельник потребовал, чтобы Запад "не шел на ленивые компромиссы с Россией за счет украинцев":

"Вместо того, чтобы постоянно ухаживать за кремлевским правителем, какие бы новые преступления Москва ни совершала на мировой арене, Россия должна рассматриваться как прокаженная и быть изолированной на международном уровне как государство-пария".

Напомним, до сих пор Берлин отказывался от поставок немецкого оружия Киеву, чтобы не обострять ситуацию дальше. Однако другие западные государства, такие как США, Великобритания, Канада или Турция, поставляют Киеву оружие, военную технику и боеприпасы.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оружие россия украина германия
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