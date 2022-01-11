CNN: США по-тихому подкинули Киеву $200 млн на оборону

Администрация президента США Джо Байдена втайне от широкой общественности дала Украине $200 млн "на цели обороны".

Информацию об этом "слила" в Twitter журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд:

По данным журналистки, "дело было" ещё в конце декабря прошлого года.

Напомним, что несмотря на предупреждения России о недопустимости вовлечения Украины в североатлантический альянс, Америка продолжает финансировать армию Незалежной, наращивая поставки туда вооружения. И, продолжая муссировать тему предполагаемого российского вторжения, президент Байден угрожает Москве всё новыми санкциями.

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