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Автор Ольга Лебедева

CNN: США по-тихому подкинули Киеву $200 млн на оборону

Мир

Администрация президента США Джо Байдена втайне от широкой общественности дала Украине $200 млн "на цели обороны".

Информацию об этом "слила" в Twitter журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд:

 

По данным журналистки, "дело было" ещё в конце декабря прошлого года.

Напомним, что несмотря на предупреждения России о недопустимости вовлечения Украины в североатлантический альянс, Америка продолжает финансировать армию Незалежной, наращивая поставки туда вооружения. И, продолжая муссировать тему предполагаемого российского вторжения, президент Байден угрожает Москве всё новыми санкциями.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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