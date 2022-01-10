CNN: Байден будет бороться за Украину экономически. Мало Москве не покажется

США готовы наложить ряд жестких экономических санкций на Россию, если она предпримет шаги по вторжению на Украину, которые повлекут "серьезные и ошеломляющие издержки для российской экономики", — заявили CNN представители администрации Байдена.

По их словам, санкции могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость, а в некоторых случаях поставят Россию в "ограничительную группу экспортного контроля" рядом с такими странами, как Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Напомним, сегодня в Женеве пройдут переговоры в формате Россия -НАТО и официальные лица США заявили, что, если переговоры провалятся и Россия "начнет новую атаку на Украину", США "повторят санкционный опыт, которым они отреагировали в 2014 на аннексию Крыма Россией".

Как уточнили источники CNN в Белом доме, на этот раз администрация примет подход "начинай высоко, оставайся на высоте", в соответствии с которым США в координации с союзниками будут нацелены на финансовую систему и секторы, которые считаются критическими для Кремля.

"Изменение стратегии является как признанием того, что санкции на сегодняшний день не изменили поведение президента России Владимира Путина, так и отражением собственных убеждений Байдена. Будучи вице-президентом в 2014 году, Байден призвал президента Барака Обаму ввести более жесткие санкции против России и вооружить Украину. Но в конечном счете он был отклонен.

Теперь, находясь на посту президента, Байден пообещал "серьезные последствия" для российской экономики, если Путин прикажет полномасштабное вторжение в Украину", — пишет издание.

По чему "жахнут" теперь

Источники, знакомые с вариантами санкций, сообщили CNN, что Белый дом

"готовит ряд существенных торговых ограничений на случай нападения России, включая меры экспортного контроля, которые могут помешать России импортировать смартфоны и ключевые авиационные и автомобильные компоненты";

планирует ввести ограничения, которые могут помешать технологическому прогрессу России, в том числе в секторах обороны и гражданской авиации.

"Благодаря Правилу прямого производства иностранной продукции, которое США ранее ввели против китайской технологической компании Huawei, администрация Байдена рассматривает возможность запрета экспорта в Россию микроэлектроники-например, компьютерных чипов, разработанных с использованием американского программного обеспечения или произведенных с использованием американского оборудования" (CNN).

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