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Автор Ольга Лебедева

CNN: Байден будет бороться за Украину экономически. Мало Москве не покажется

Мир

США готовы наложить ряд жестких экономических санкций на Россию, если она предпримет шаги по вторжению на Украину, которые повлекут "серьезные и ошеломляющие издержки для российской экономики", — заявили CNN представители администрации Байдена.

CNN: Байден будет бороться за Украину экономически. Мало Москве не покажется

По их словам, санкции могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость, а в некоторых случаях поставят Россию в "ограничительную группу экспортного контроля" рядом с такими странами, как Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Напомним, сегодня в Женеве пройдут переговоры в формате Россия -НАТО и официальные лица США заявили, что, если переговоры провалятся и Россия "начнет новую атаку на Украину", США "повторят санкционный опыт, которым они отреагировали в 2014 на аннексию Крыма Россией".

Как уточнили источники CNN в Белом доме, на этот раз администрация примет подход "начинай высоко, оставайся на высоте", в соответствии с которым США в координации с союзниками будут нацелены на финансовую систему и секторы, которые считаются критическими для Кремля.

"Изменение стратегии является как признанием того, что санкции на сегодняшний день не изменили поведение президента России Владимира Путина, так и отражением собственных убеждений Байдена. Будучи вице-президентом в 2014 году, Байден призвал президента Барака Обаму ввести более жесткие санкции против России и вооружить Украину. Но в конечном счете он был отклонен.

Теперь, находясь на посту президента, Байден пообещал "серьезные последствия" для российской экономики, если Путин прикажет полномасштабное вторжение в Украину", — пишет издание.

По чему "жахнут" теперь

Источники, знакомые с вариантами санкций, сообщили CNN, что Белый дом

  • "готовит ряд существенных торговых ограничений на случай нападения России, включая меры экспортного контроля, которые могут помешать России импортировать смартфоны и ключевые авиационные и автомобильные компоненты";
  • планирует ввести ограничения, которые могут помешать технологическому прогрессу России, в том числе в секторах обороны и гражданской авиации.

"Благодаря Правилу прямого производства иностранной продукции, которое США ранее ввели против китайской технологической компании Huawei, администрация Байдена рассматривает возможность запрета экспорта в Россию микроэлектроники-например, компьютерных чипов, разработанных с использованием американского программного обеспечения или произведенных с использованием американского оборудования" (CNN).

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