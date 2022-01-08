WSJ: Байден может пойти на уступки Путину из-за угрозы вторжения на Украину

Война на Украине — не худший выход из сложившейся ситуации. Намного хуже уход вооружённых сил НАТО из Восточной Европы, сообщает The Wall Street Journal.

По мнению автора издания, американский лидер Джозеф Байден не должен позволить российскому президенту Владимиру Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы.

При этом в WSJ полагают, что такой сценарий возможен — Байден может пойти на уступки России под угрозой военного вторжения на Украину.

Ранее главный американский дипломат госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Америка не собирается уступать своё лидерство и будет бороться за соблюдение мирового порядка всеми имеющимися у неё средствами.

По его словам, путь в НАТО по-прежнему открыт для тех, кто стремится к членству и соответствует критериям. Здесь на карту поставлено даже нечто большее, чем Украина.

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