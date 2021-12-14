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Автор Александр Шторм

WSJ: США не позволят "нарушить мировой порядок" никому

Мир » Северная Америка » США и Канада

Америка не собирается уступать своё лидерство и будет бороться за соблюдение мирового порядка всеми имеющимися у неё средствами. Об этом The Wall Street Journal рассказал главный американский дипломат госсекретарь Энтони Блинкен.

WSJ: США не позволят "нарушить мировой порядок" никому

Первый год работы администрации Джозефа Байдена ознаменовался увеличением контингента российских войск на границе с Украиной и усиливающейся агрессивностью Китая. Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме хотели бы, чтобы разговор с Джо Байденом повлиял на будущие расчёты президента Владимира Путина.

Путь в НАТО. Не только для Украины

По его словам, путь в НАТО по-прежнему открыт для тех, кто стремится к членству и соответствует критериям. Здесь на карту поставлено даже нечто большее, чем Украина.

Так, по мнению США, должна функционировать международная система, и интересы США тут не на первом месте. Когда одна страна пытается диктовать другой, какие решения ей принимать, с кем строить свои отношения, это неприемлемо, заявил Блинкен. Прямо как про Америку, верно?

Основные проблемы США

Выходит, основными проблемами Америки сейчас являются

  • Украина,
  • Китай и Тайвань,
  • а также Иран.

Так как США отказались отправлять уже третье поколение американцев воевать и погибать в Афганистане, они получили колоссальные ресурсы и могут сосредоточить внимание на других вызовах.

На вопрос о необходимости США наводить свои порядки за рубежом Блинкен заявил, что если американцы сами откажутся от лидерства, это место займет кто-то другой, например, "прибегут" Путин или Си Цзиньпин. Возможно, это будет противоречить интересам и ценностям американского народа, а значит, США проще бороться за то, что есть.

Блинкен добавил, что в безопасности "мы будем только тогда, когда все будут в безопасности". Для этого США и обязаны возглавлять общемировые усилия в борьбе с COVID-19 и управлять "погашением" пандемии.

Политика США по отношению к Китаю

По поводу Пекина было заявлено, что если Си Цзиньпин вдруг попытается силой и в одностороннем порядке изменить существующее положение дел, он допустит очень серьёзную ошибку. С Китаем у США одна проблема: Пекин якобы отдаёт предпочтение глубоко антилиберальному мировому порядку. А необходимо, чтобы страны соблюдали установленные Америкой правила, нормы, соответствовали американским стандартам.

"Наша цель — отстаивать международный порядок, когда ему бросают вызов, ведь от него выигрываем мы все, в том числе Китай. Если этот вызов бросает Поднебесная, мы ему противодействуем. При этом мы действуем намного эффективнее, когда выступаем заодно с союзниками и партнёрами, которые также страдают от действий Китая", — резюмировал Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал о консультациях со своими коллегами по НАТО и затронул темы, касающиеся России, Украины, Беларуси, Афганистана и Стратегической концепции альянса.

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Новый мировой порядок: кто работает жрецами смерти
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы иран китай украина госдеп сша си цзиньпин энтони блинкен владимир путин
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