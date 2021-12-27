Блогер Варламов: "Ну придёт НАТО — и что такого? Что изменится для простого мужика?"

Блогер Илья Варламов задался вопросом, что произойдёт, если, условно говоря, придёт НАТО. "Что для простого мужика изменится?", — задается он вопросом.

"Понятно, что для политических и бизнес-элит это будет катастрофа. Кого-то посадят в клетку, кто-то лишится бизнеса. Вместо Путина поставят какого-то несамостоятельного президента, марионеточное правительство. А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные — и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии, как изменится жизнь и быт простых людей?", — спрашивает Илья Варламов в своём telegram-канале.

И продолжает свою мысль: "Или придут американские компании и заберут все наши ресурсы. И будут российскую нефть продавать не наши олигархи, а американские. Будет Омский нефтеперерабатывающий завод принадлежать не Газпрому, а американской ExxonMobil. Что поменяется для омичей? Город станет еще беднее от этого? На дорогах станет больше ям? По Первому каналу начнут вместо "Спокойной ночи, малыши!" показывать гей-порно?"

В 2012 году Илья Варламов попытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Омска. Но свернул избирательную кампанию после того, как не сумел собрать десять тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Не исключено, помня о тех событиях, он и привёл в пример именно Омский нефтеперерабатывающий завод.

Пост Ильи Варламова прокомментировал в своем telegram-канале украинский журналист Юрий Ткачёв. По словам которого, в его стране в 2013 году тоже было "немало таких варламовых, рассуждавших, что, мол, хуже не будет, и уж пусть лучше американцы нами поуправляют, чем охреневший Янукович".

По мнению Ткачёва, "ключевая ошибка Ильи Варламова заключается в том, что он неверно понимает себе цели внешнего управления".

"Он думает, что целью внешних управляющих будет использование национальных ресурсов. Это не так. Целью внешних управляющих, как мы это видим в Украине, будет уничтожение этих национальных ресурсов. Вот к примеру Варламов пишет, что "Омский нефтеперерабатывающий завод принадлежать не Газпрому, а американской ExxonMobil". Не-а. Завод этот просто закроют и распилят на металл. Как Одесский нефтеперерабатывающий завод, к примеру. Или ОПЗ. Зачем? А затем. Не положено. Заводы есть у американцев у самих. Наши и ваши им не нужны", — пишет Ткачёв.

По его словам, "беда в том, что на место Януковича американцы поставили ещё более охреневших товарищей" и "управление колониями с помощью коррумпированных элит — повсеместная американская практика что в Ираке, что в Афганистане, что в Украине".

Украинский журналист также отметил, что "масштабы обирания вырастут многократно": "Поверьте, там фантазия богатая, не чета нашим посконным казнокрадам".

А вообще, нынешнее высказывание Ильи Варламова в чём-то перекликается со статьей Александра Минкина "Чья победа?", опубликованной 22 июня 2005 года в "Московском комсомольце".

Тогда Александр Минкин написал следующее: "А вдруг было бы лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер — Сталина? В 1945-м погибла не Германия. Погиб фашизм. Аналогично: погибла бы не Россия, а режим. Сталинизм. Может, лучше бы фашистская Германия в 1945-м победила СССР. А еще лучше б — в 1941-м! … недолго б музыка играла, недолго б фюрер танцевал. Партизаны (югославские, французские, наши…), союзники (США, Англия…), немецкие генералы (ведь не всегда покушения не удаются), да и сам размер территории… — все это развалило бы тысячелетний рейх лет за пять. … Свобода от сталинизма пришла бы в 1941-м, а от захватчиков — в том же 1945-м, максимум в 1948-м".

Не так давно он в видеоинтервью Олегу Кашину пожаловался, что уже 16 лет его преследует клевета из-за того, что он якобы желал победы Гитлера. Но та статья в свободном доступе, выводы каждый может сделать самостоятельно.

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