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Автор Ольга Лебедева

США готовы договариваться обо всём, кроме нерасширения на восток

Мир

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам  переговоров в Женеве заявила журналистам, что предлагаемое Россией ограничение на дальнейшее расширение НАТО в Восточной Европе является "не стартовым”.

США готовы договариваться обо всём, кроме нерасширения на восток

Однако, по её словам, "прогресс в переговорах с Москвой возможен".

"Официальные лица США открыты для обсуждения размера и масштабов военных учений НАТО в Европе на взаимной основе, и могли бы изменить размещение своих ракет, чтобы лучше учесть проблемы безопасности России", — сказала дипломат.

Однако обе стороны по-прежнему остаются в тупике по одному из важнейших требований Москвы:

  • чтобы НАТО прекратило принимать новых членов из бывших государств Варшавского договора.

Шерман говорит, что "это неудачная идея", потому что США "никому не позволят захлопнуть дверь для вступления в НАТО перед кем бы то ни было”.

Напомним, как следует из недавно рассекреченных документов, в последние дни существования СССР западные лидеры обещали своим советским коллегам, что НАТО не будет расширяться в Восточной и Центральной Европе. Однако нынешняя позиция США заключается в том, что такого обещания никогда не давалось и что списки членов НАТО должны оставаться открытыми — даже для государств, граничащих с Россией.

  • Шерман заявила, что переговоры, направленные на урегулирование кризиса, будут продолжены.
  • При этом она охарактеризовала общий тон восьмичасовой встречи как "откровенный и конструктивный” и заявила, что вместе с Рябковым продолжит находить точки соприкосновения по вопросам контроля над вооружениями.

Это заявление перекликается с комментариями госсекретаря Энтони Блинкена, данными американским кабельным новостным сетям в воскресенье, в которых он предположил, что нынешние переговоры, возможно, могут возродить Договор о промежуточных ядерных силах — соглашение времен Холодной войны, которое запрещало размещение ядерных ракет средней дальности в Европе либо США, либо России. При президенте Дональде Трампе США вышли из договора в 2019 году.

Москва, со своей стороны, настаивает на том, что любые такие возможности полностью зависят от того, будет ли услышано основное требование России о расширении НАТО.

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Чего боятся США? Переговоры с Россией проходили в закрытой зоне американского постпреда в Женеве
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато женева переговоры
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