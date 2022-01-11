Заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве заявила журналистам, что предлагаемое Россией ограничение на дальнейшее расширение НАТО в Восточной Европе является "не стартовым”.
Однако, по её словам, "прогресс в переговорах с Москвой возможен".
"Официальные лица США открыты для обсуждения размера и масштабов военных учений НАТО в Европе на взаимной основе, и могли бы изменить размещение своих ракет, чтобы лучше учесть проблемы безопасности России", — сказала дипломат.
Однако обе стороны по-прежнему остаются в тупике по одному из важнейших требований Москвы:
Шерман говорит, что "это неудачная идея", потому что США "никому не позволят захлопнуть дверь для вступления в НАТО перед кем бы то ни было”.
Напомним, как следует из недавно рассекреченных документов, в последние дни существования СССР западные лидеры обещали своим советским коллегам, что НАТО не будет расширяться в Восточной и Центральной Европе. Однако нынешняя позиция США заключается в том, что такого обещания никогда не давалось и что списки членов НАТО должны оставаться открытыми — даже для государств, граничащих с Россией.
Это заявление перекликается с комментариями госсекретаря Энтони Блинкена, данными американским кабельным новостным сетям в воскресенье, в которых он предположил, что нынешние переговоры, возможно, могут возродить Договор о промежуточных ядерных силах — соглашение времен Холодной войны, которое запрещало размещение ядерных ракет средней дальности в Европе либо США, либо России. При президенте Дональде Трампе США вышли из договора в 2019 году.
Москва, со своей стороны, настаивает на том, что любые такие возможности полностью зависят от того, будет ли услышано основное требование России о расширении НАТО.
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