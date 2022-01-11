Захарова припомнила Блинкену Косово и Сирию

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова поймала госсекретаря США Энтони Блинкена на противоречии. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что на днях Блинкен назвал одну из целей переговоров с Россией по гарантиям безопасности. По мнению американского госсекретаря, это защита основных принципов международных отношений, которая подразумевает недопустимость силового изменения границ, ограничение участия в союзах и установление сфер влияния.

"Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?" — написала Захарова.

Ранее в Женеве закончились восьмичасовые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности. Как сообщил глава российской делегации замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прогресса по вопросу нерасширения на восток НАТО достичь не удалось.

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