Политолог: переговоры России и США идут в обход интересам Украины и Евросоюза

Переговоры России и США проходят без участия стран Евросоюза и Украины, есть риск того, что договорённости будут в обход украинских интересов, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Политолог рассказал, что такое положение дел вызывает опасения у ЕС и украинской стороны, что заставляет их действовать. По его мнению, страны, исключённые из переговоров, предпримут меры, чтобы активизировать работу нормандской четвёрки, и будут искать компромиссы по реализации Минских соглашений.

"В той или иной мере договорённости в любом случае будут в обход украинских интересов, потому что повестка дня между США и Россией намного шире, чем только украинская проблематика и, конечно, Киев опасается этого. И не только Киев, опасаются этого и в ЕС, и в НАТО", — передаёт РИА Новости слова Бортника.

Ранее стало известно, что США отказались обсуждать на переговорах с Россией по гарантиям безопасности вступление Украины в НАТО без украинской стороны.

РФ направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах, а также отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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