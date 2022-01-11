Военный ответ России состоится, если США "заболтают" переговоры в Женеве- эксперты

Военные эксперты считают, что Россия даст немедленный "военно-политический" ответ, если США откажутся давать Москве юридические гарантии о невступлении Украины, Грузии и других постсоветских стран в НАТО.

В Женеве без продвижения по ключевым для РФ вопросам

В Женеве закончились 8-часовые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности.

Как сообщил глава российской делегации замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прогресса по вопросу нерасширения на восток НАТО достичь не удалось. По его словам, невступление Украины и Грузии в НАТО — "вопрос национальной безопасности для России", которая хочет чтобы было чётко было записано и юридически оформлено о запрете на приём Украины, Грузии и других постсоветских республик в НАТО.

Дипломат подчеркнул, что Москва объяснила Вашингтону, почему Россию устроит только получение правовых гарантий. Другими ключевыми вопросами Россия считает получение правовых гарантий о неразмещении у российских рубежей ударных средств, а также отказ от "материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года".

Стороны затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но он не был главным, сказал Рябков.

Как заявила глава делегации США, первый замгоссекретаря Уэнди Шерман, США открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности. США также поддерживают подход делегации РФ в Женеве "работать быстро", но считают, что ряд вопросов, такие как контроль над вооружениями, не могут быть решены в течение дней или недель заявила Шерман.

Волнует США Китай и в меньшей степени РФ

В комментарии для Pravda. Ru эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что США отказались обсуждать два из трех ключевых для РФ вопросов.

Речь идет о:

Нерасширении НАТО за счет, в том числе, Украины и Грузии. Возвращении американских сил и вооружения к позициям 1997 года.

Лишь по третьему вопросу — о размещении ударных ракетных систем против России, США выразили желание говорить. Причина, по мнению эксперта в том, что их волнуют проблемы стратегического сдерживания, причём не столько России, сколько Китая. Андрей Кошкин подозревает, что в какой-то точке переговоров этот вопрос будет поставлен.

"Сегодня Соединенные Штаты Америки волнуют вопросы стратегического сдерживания с учетом возможности сдерживания Китая. Вот они потому эту проблему сейчас обсуждают", — подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Кошкина, за 8 часов переговоров "шло понимание матрицы", как сказал Сергей Рябков — "стратегии самих переговоров".

Если два главных вопроса для России не будут решены, то будет "военно-технический ответ", как сказал президент, и каким он будет качественно решит президент Путин после переговоров 12 и 13 января с НАТО и ОБСЕ, заключил военный эксперт.

"Ракеты в Венесуэле не нужны, у нас есть подводный флот"

По мнению члена экспертного совета организации "Офицеры России", доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидата политических наук Александра Перенджиева, предположительно, таким ответом будет создание угроз возле территорий самих Соединенных Штатов Америки.

"У нас говорят про размещение ракет на Кубе и в Венесуэле. Но я считаю, что это даже и не нужно. У нас есть вполне мощный подводный флот, и там есть ракеты гиперзвуковые, которые могут в любой момент, с самой неожиданной стороны нанести удар по США" — отметил военный политолог для Pravda. Ru.

Кроме того, по его словам, возможно "подключение на полную мощь системы радиоэлектронной борьбы на боевых самолетах и (или) на кораблях".

Александр Перенджиев отметил, что переговоры по главным для РФ вопросам безопасности и гарантиям проводятся по подготовленным Москвой договорам, то есть Москва считает, что предмет переговоров в Женеве — обсуждение этих текстов.

В каком направлении должны двигаться США

По мнению эксперта, вопросы стратегической безопасности и стабильности для РФ тоже важны, но складывается впечатление, что США "пытаются заболтать главный переговорный процесс, как это они делают всегда". Поэтому Москва предупредила, что если США не поймут, в каком направлении нужно двигаться, значит, будут действительно, быстрые ответные реакции со стороны России".

"Например, речь идет о нашей Калининградской области, войска НАТО стоят к ней вплотную. Речь идёт также об откате НАТО от границ с Белоруссией, так как мы входим в одно союзное государство, из Прибалтики. Понятное дело, это уход НАТО из Черного и Балтийского морей. Я думаю, что вот эти основные договоренности, по которым Россия готова двигаться. Если нет, то Россия предупредила, что будет жестко отвечать", — подчеркнул военный эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что переговоры России и США по гарантиям безопасности не являются "процессом ради процесса".

"Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более чёткое понимание, чёткую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас ещё какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно", — заключил Песков.

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