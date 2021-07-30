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Автор Любовь Степушова

Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Женеве 28 июля прошли первые переговоры о стратегической стабильности между РФ и США. Стороны не разглашали итоги, поэтому они остались незамеченными. Однако сам факт и намерение их продолжать говорят о многом.

Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве

Обе стороны подготовились на 100%

Консультации прошли после того, как об этом договорились президенты Владимир Путин и Джо Байден в Женеве 16 июня.

Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, по словам которого, на переговорах обсуждали, как преодолеть кризисную ситуацию, "которая очевидно сложилась в сфере контроля над вооружениями".

Он отметил, что американцы приехали на "100% готовыми" к диалогу.

"Это положительный момент. [Со стороны США] приехала внушительная делегация, представляющая все ведомства", а сами переговоры "прошли в деловой и конструктивной атмосфере", сказал Рябков.

В заявлении госдепа США по итогам переговоров говорится, что "делегация США обсудила

  • приоритеты политики США и текущую среду безопасности,
  • национальное восприятие угроз стратегической стабильности,
  • перспективы нового контроля над ядерными вооружениями
  • и формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности".

Анонимный представитель госдепартамента, участвовавший в переговорах, сказал АP, что США довольны первоначальным обменом мнениями и надеются, что это станет началом "устойчивого и продуктивного диалога" по контролю над вооружениями и другим стратегическим вопросам.

"Мы выразили наши цели и принципы в том, каковы дальнейшие шаги в области контроля над вооружениями. Русские сделали то же самое", — отметил чиновник.

По его словам, повестка дня не ограничилась строго традиционной темой контроля над ядерным вооружением, но также углублялась

  • в использование космоса и искусственного интеллекта,
  • а также кибервопросы.

Хотя обсуждение киберпространства было сфокусированным на стратегических вопросах и ядерном оружии, а не на программах-вымогателях или взломах.

По словам Рябкова, "мы говорим и о том, что нам нужно заниматься сложнейшими сюжетами типа попыток использования интернета и цифровых технологий для воздействия на системы управления вооружениями и так далее".

На чём можно прийти к компромиссу

Американский чиновник отметил, что "русские, как и ожидалось, выразили обеспокоенность по поводу американской противоракетной обороны (ПРО), а американская сторона ответила обычным аргументом Вашингтона о том, что эти системы нацелены не на Россию, а на угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи". По словам анонима, эта тема подробно не обсуждалась.

По мнению западных аналитиков, ключевым препятствием на переговорах является требование России о включении в переговоры вопроса об американской ПРО, что Россия рассматривает как долгосрочную угрозу, а американцы — как средство сдерживания войны.

Со своей стороны, администрация Байдена хочет, чтобы Москва согласилась ограничить свои нестратегические ядерные вооружения, на которые не распространяется новый договор СНВ.

Будет ли достигнут компромисс, покажет время.

Заметим, что администрация Дональда Трампа вышла из двух договоров с Россией по стратегической безопасности (по РСМД и "открытому небу") и была готова к выходу из СНВ, чему воспрепятствовал Джо Байден, придя к власти.

Украинская проблема отходит на второй план

Несомненно, сам факт переговоров и намерение их продолжать сами по себе являются стабилизирующим фактором в отношениях между Западом и Россией. За этим стоит возможность восстановления части связей, которые были потеряны после "крымской весны" 2014 года и событий в Донбассе.

Ради общих и национальных интересов по усилению обеих стран украинская проблема отходит на второй план. Она глобально не влияет на отношения с Китаем, преодоление пандемии, климатических изменений. Борьба с ними запускает новую глобализацию, в которой у России есть место.

США, очевидно, пытаются отойти от конфронтации с РФ. Они, судя по их высказываниям, напуганы тем, что к власти может прийти гораздо более неудобный партнёр, чем Владимир Путин, который в условиях успеха оборонного комплекса и роста экономики России может стать более опасным для них противником.

Для оптимизма не хватает действий

В комментарии для Pravda.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин не был так оптимистичен. Он отметил, что Россия и США в рамках этих двухсторонних договорённостей демонстрируют всему миру, и прежде всего Китаю, что руководства стран могут договориться.

Однако, по мнению политолога, оптимизм — несколько преждевременный, потому что в истеблишменте США сохраняется очень высокий уровень русофобии.

"И, конечно, наши американские коллеги вынуждены будут через некоторое время отыграть назад", — сказал Pravda.Ru политолог.

Эксперт уверен, что со стороны России, безусловно, имеет место "тоже политическая игра", так как Россия гарантирует Китаю, что за его спиной с Вашингтоном Москва ни о чём договариваться не будет.

"Как только пойдут в дело соглашения и демонстрация доброй воли как с одной, так и с другой стороны для изменения этой реальности, тогда это будут изменения. Но пока это информационный шум", — сказал Pravda.Ru Алексей Мухин.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы санкции россия и сша джозеф байден сергей рябков дональд трамп алексей мухин владимир путин
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