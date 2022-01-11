Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США

В ходе переговоров между РФ и США прозвучал "неблагоприятный звоночек" для Украины. Об этом заявил политолог Виталий Кулик.

По словам эксперта, обсуждая стратегическую стабильность, американские и российские политики могли говорить об Украине с точки зрения раздела сфер влияния. Он подчеркнул в материале для издания "Главред", что это чрезвычайно опасно для страны.

Для РФ и Штатов есть зоны на Украине с исключительным интересом, а также зоны с пересечением или конфликтом интересов, где руководители государств договариваются не применять некоторые "средства воздействия", полагает Кулик.

"Это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет проходить основной театр событий", — сказал специалист.

Он добавил, что украинские власти не должны допустить реализацию моделей, утверждённых во время переговоров России и США.

Консультации по гарантиям безопасности прошли 9 и 10 января в Женеве.

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