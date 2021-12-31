Политолог: Байден хочет договариваться, но не хочет репутационных потерь

Переговорная позиция Владимира Путина — достаточно жёсткая и очень наступательная, поэтому с США предстоят длительные тяжёлые переговоры, считает политолог Андраник Мигранян.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден снова обсудили отношения по телефону.

По версии Кремля, главный акцент был сделан на стратегическое видение ситуации — обеспечить новые договорённости в системе безопасности в Европе.

Вашингтон решает тактическую задачу на Украине

По версии Белого дома, речь шла о тактическом решении ситуации на Украине — её деэскалации.

По данным Вашингтона, США и их союзники "решительно ответят" в случае "вторжения" РФ на Украину. Россия должна "снизить эскалацию" напряжённости в отношениях с Украиной, заявил Байден Путину. Российский президент, как сообщает Кремль, предостерёг его от введения санкций и отметил, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. А если санкции будут введены, то в таком случае может последовать разрыв отношений.

Москва хочет стратегического решения в отношениях с НАТО

Кремль стратегически хочет подписать гарантии о нераспространении НАТО на восток, якобы, по версии Москвы, Байден чётко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

По версии Белого дома, Путин и Байден согласились, что в некоторых областях переговоров может быть прогресс, а в некоторых сомнителен. Байден сказал, что будет советоваться с партнёрами по НАТО, и несколько раз подчеркнул, что нельзя допустить ядерной войны.

Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сказал, по сообщению агентства "Интерфакс", что Кремль подождёт два-три раунда переговоров, а затем будет действовать без оглядки на США — по обстоятельствам.

США хотели бы договариваться с РФ по всем вопросам

В комментарии для Pravda.Ru профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян отметил, что есть целый ряд вопросов, по которому американцы не могут пойти на российские условия, например, о взятии письменных обязательств не включать никакие новые страны в члены НАТО.

По мнению эксперта, США "хотели бы, конечно, договариваться об этом, а также о том, чтобы ракеты средней дальности на близких территориях не размещать, но без письменных гарантий, потому что в ином случае "налицо их репутационные потери".

Андраник Мигранян считает, что "мы, со своей стороны, больше в устные обещания не верим, поэтому российская сторона добивается обязывающих договорённостей".

"Переговорная позиция Путина достаточно жёсткая и очень наступательная. Поэтому, может быть, предстоят длительные тяжёлые переговоры. Хотя российская сторона и здесь сказала, что она не поддержит, чтобы заматывали эти все вещи бесконечными разговорами, и потребует очень быстро, в короткие сроки принимать решения", — сказал политолог.

Почему переговоры носят закрытый характер

Эксперт уточнил, что в рамках этих договорённостей возможны компромиссы и многое станет ясно уже после трёх январских встреч, а пока всё идёт в закрытом режиме.

"Вообще все переговоры должны проходить в закрытом режиме. Это же деликатные темы, деликатные вопросы для того, чтобы избежать нападок всяких идиотов. А в парламентах — что в российском, что в американском — идиотов до чёрта", — отметил для Pravda.Ru Андраник Мигранян.

Представители США и России планируют встретиться 10 января в Женеве для обсуждения конфликта на Украине. Переговоры между Россией и НАТО запланированы на два дня позже.

Консультации между Россией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоятся 13 января.

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