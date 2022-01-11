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Автор Юлия Миленина

"Повода для оптимизма не видим": Песков оценил переговоры РФ и США

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не видят повода для оптимизма по российско-американским переговорам.

"Повода для оптимизма не видим": Песков оценил переговоры РФ и США

Положительный момент состоит лишь в том, что консультации стали открытыми, субстантивными и прямыми, передаёт РИА Новости.

"Пока, скажем так, существенно повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и она была дана Сергеем Рябковым, то, как состоялись переговоры. Имеется в виду их характер: открытые, субстантивные, прямые", — сказал Песков.

9 и 10 января в Женеве прошли консультации РФ и США по гарантиям безопасности.

Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

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Темы сша переговоры сергей рябков дмитрий песков
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