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Автор Владимир Васютченко

Алихан Смаилов назначен премьер-министром Казахстана

Мир

Премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Алихан Смаилов назначен премьер-министром Казахстана

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", — цитирует документ ТАСС.

Ранее кандидатура Смаилова была одобрена нижней палатой республиканского парламента.

Сообщается, что новому председателю правительства 49 лет. С весны 2020 года он был первым замом премьер-министра Казахстана. До этого занимал посты главы Минфина республики, а также помощника президента Казахстана.

Смаилов сменил на посту премьер-министра Аскара Мамина, который был отправлен в отставку вместе с кабмином 5 января. В настоящее время министры работают в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства.

В соответствии с законодательством премьер-министр должен внести президенту предложения по составу нового кабмина в течение десяти дней после своего назначения.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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