Композитор Евгений Дога попросил Байдена "остановить Россию"

Два десятка молдавских политиков, дипломатов и академиков на днях обратились к президенту США Джо Байдену, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой содействовать выводу российских войск из Приднестровья.

"Президент России Владимир Путин и его официальные лица говорят о недопустимости обеспечения безопасности страны за счет других государств. Мы абсолютно согласны с этим принципом, поэтому требуем, чтобы Россия безотлагательно, полностью и безоговорочно вывела свои вооруженные силы с территории Республики Молдова, как она взяла на себя обязательства в рамках ОБСЕ, ООН и других международных организаций", — говорится в обращении.

Под текстом подписались академики Михай Чимпой и Георге Гидирим, бывшие послы Михай Грибинча, Юрие Реницэ, Анатол Цэрану, Василе Бумаков, ряд бывших министров и депутатов молдавского парламента.

Юрие Реницэ на своей странице в "Фейсбуке" написал, что обращение могут подписать все, кто согласен с тем, что "российские оккупанты" должны покинуть Приднестровье.

Открывает же список подписавших известный молдавский композитор Евгений Дога. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Москвы "За гражданскую позицию", в 2019 году был награждён российским орденом "Александра Невского", сообщает "КП в Молдове".

Евгений Дога написал музыку более чем к 200 фильмам. Всемирную известность получил вальс из мелодрамы "Мой ласковый и нежный зверь", поставленной в 1978 году Эмилем Лотяну по мотивам повести А. П. Чехова "Драма на охоте".

В 2022 году в Кишинёве объявлен годом Евгения Доги.