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Автор Юлия Миленина

Рябков: США и НАТО должны проявить гибкость на переговорах с Россией

Мир

Представителям США и НАТО стоит проявить гибкость в ходе переговорного процесса по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков: США и НАТО должны проявить гибкость на переговорах с Россией

По его словам, диалог получится продуктивным лишь в том случае, если США и Североатлантический альянс будут "воспринимать позицию другой страны", передаёт РИА Новости.

Сторонам, участвующим в переговорах, нужно найти "общий знаменатель, проявляя гибкость", подчеркнул Рябков.

"Если они не в состоянии этого делать, значит, столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности", — заключил замглавы МИД РФ.

В воскресенье, 9 января, в Женеве прошла первая "предварительная" встреча российской и американской делегаций. Как ранее отмечал Рябков, разговор выдался тяжёлым, но деловым. В понедельник, 10 января, дискуссии продолжатся в закрытом формате.

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