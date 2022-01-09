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Автор Ольга Лебедева

Рябков о переговорах в Женеве: ошеломляющие, но трудные

Политика

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал предварительные переговоры в воскресенье с Вашингтоном о гарантиях безопасности “ошеломляющими”, отметив при этом, что “разговор был трудным”.

Рябков о переговорах в Женеве: ошеломляющие, но трудные

Рябков провел двухчасовую встречу со своей американской коллегой, заместителем госсекретаря Венди Шерман, в Женеве в преддверии более масштабного российско-американского взаимодействия.

Переговоры, напомним, проходили на фоне обострения напряженности между Москвой и Западом из-за ситуации на Украине, которая побудила Москву представить ряд предложений по безопасности, которые включали ограничения на расширение НАТО и гарантии безопасности для России. Некоторые из этих требований уже были отклонены США и их союзниками, поскольку и НАТО, и Вашингтон заявили, что альянс никогда не пообещает не расширяться..

Отвечая на вопросы СМИ о своей оценке предварительных консультаций, Рябков сказал, что они были “ошеломляющими” и что “разговор был трудным, но деловым”, его участники “погрузились в вопросы предстоящих дел”.

“Я думаю, что завтра мы не будем терять время”, - отметил дипломат, добавив, что никогда не теряет оптимизма.

Переговоры были вызваны эскалацией напряженности между Россией и Западом в последние месяцы. Западные страны обеспокоены предполагаемыми планами Москвы вторгнуться в Украину – то, что Кремль неоднократно отрицал и обвинял в антироссийской “истерии".

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