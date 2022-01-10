Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за партнёров-русофобов в НАТО

Представителям США трудно вести двусторонние переговоры с РФ из-за антироссийских настроений среди партнёров в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Накануне, 9 января, состоялась первая встреча делегаций из России и Штатов. По словам Рябкова, "предварительный" диалог позволил "погрузиться в материю предстоящих дел". В понедельник, 10 января, в закрытом формате пройдут основные дискуссии с американскими политиками и дипломатами.

"Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО", — отметил Рябков в интервью РИА Новости.

В середине декабря власти РФ направили США и НАТО проекты договорённостей по гарантиям безопасности. В них сказано о необходимости ликвидировать ядерную инфраструктуру за границей.

Кроме того, альянсу предложено прекратить дальнейшее расширение на восток и создание там новых военных баз.

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