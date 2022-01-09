МИД РФ предупредил США о возможной единственной встрече в Женеве

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что диалог с США может ограничиться одной встречей в Женеве. Ранее сообщалось, что консультации между сторонами пройдут 9 и 10 января.

По словам Рябкова, встреча может оказаться единственной, если российская сторона не увидит интереса США к обсуждению вопросов, которые вызывают озабоченность РФ.

"Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт", — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Во время встречи в Женеве стороны должны обсудить "красные линии", которые ранее были обозначены российской стороной. В частности, это гарантии нерасширения НАТО в восточном направлении.

Кроме переговоров России и США, 12 января в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — консультации на площадке ОБСЕ в Вене.

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