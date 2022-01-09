Рябков высказал тревогу и отсутствие оптимизма перед переговорами с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что быстрый прогресс в отношениях с США ожидать было бы наивно. К такому выводу внешнеполитическое ведомство пришло из-за отсутствия положительных сигналов из Вашингтона и Брюсселя.

"Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз", — заявил "Интерфаксу" Рябков о предстоящих переговорах в Женеве.

По словам замглавы МИД, на переговорах есть задача не дать США и НАТО затормозить процесс и перевести его в бесконечные обсуждения. Также Рябков отметил, что у России "совершенно нет" оптимизма по поводу запланированной встречи.

Переговоры между Россией и США состоятся после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разрядки напряжения и установления "красных линий". Первый раунд состоится в Женеве 9-10 января.

12 января запланировано заседание совета Россия — НАТО в Брюсселе.

13 января будут проведены переговоры в рамках ОБСЕ в Вене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.