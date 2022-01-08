Эксперт: Казахстану надо вступить в союз с Россией и Белоруссией

Политолог и глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский высказал мнение о том, что Казахстану нужно вступить в союз России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

"С учётом того, с чем сейчас Токаев столкнётся, и внешним и внутренним давлением. Это было бы замечательно, если бы президент Белоруссии пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз", — заявил Воскресенский.

Ранее политолог из Казахстана и директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев сказал, что новому правительству страны надо будет "продавливать" системные реформы.

По его мнению, последние годы правительство Казахстана, которое ушло в отставку, провалило блок экономического развития. При этом он считает, что сам вектор реформ — правильный. Эксперт уточняет, что они просто неэффективно реализовывались.

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