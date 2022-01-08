Политолог сказал, как надо действовать новому правительству Казахстана

Политолог из Казахстана и директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев полагает, что новому правительству страны надо будет "продавливать" системные реформы. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

По его мнению, последние годы правительство Казахстана, которое ушло в отставку, провалило блок экономического развития.

"Те меры, которые принимались, не анализировались с точки зрения рисков и прогнозных сценариев влияния на жизнь граждан. В определённой степени они были направлены в угоду олигархических и финансов-промышленных групп", — объяснил Сельтеев.

При этом он считает, что сам вектор реформ — правильный. Эксперт уточняет, что они просто неэффективно реализовывались.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Президенты обсудили ситуацию на территории республики.

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